Spagna, Sanchez annuncia nuova legge su parità uomo - donna (Di sabato 4 marzo 2023) Il governo spagnolo ha presentato un disegno di legge che prevede una rappresentanza più equa di donne e uomini nella politica, negli affari e in altri settori della vita pubblica. Il disegno di legge ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Il governo spagnolo ha presentato un disegno diche prevede una rappresentanza più equa di donne e uomini nella politica, negli affari e in altri settori della vita pubblica. Il disegno di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Spagna, Sanchez contro il gruppo che si sposta in Olanda: “La patria non è solo aumentare il patrimonio, è essere s… - Diego_Pretini : #Spagna, bilancio in chiaroscuro per la riforma del lavoro di Sanchez che piace a Schlein: il precariato ha cambiat… - robetronp : RT @kiara86769608: Spagna, Sanchez contro il gruppo che si sposta in Olanda: “La patria non è solo aumentare il patrimonio, è essere solida… - Dome689 : RT @Open_gol: Il premier spagnolo ha promesso: «Questo martedì romperemo per sempre il tetto di cristallo» - Open_gol : Il premier spagnolo ha promesso: «Questo martedì romperemo per sempre il tetto di cristallo» -