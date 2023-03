Spagna | l’annuncio di Sanchez | in arrivo una legge sulla quasi parità di genere nel pubblico e nel privato – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 4 marzo 2023) «Se le donne rappresentano la metà della società, la metà del potere politico ed economico deve appartenere alle donne»: con queste parole il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato un’importante novità in tema di diritti civili. Martedì prossimo, infatti, il Consiglio dei Ministri approverà unarappresentanza paritaria nei centri decisionali che non ha precedenti in. L’innovazione toccherà diversi fronti, dalla politica all’economia. Ad esempio, interverrà sul meccanismo elettorale: attualmente, ricostruisce El Paìs, il 44% dei seggi al Congresso e il 39% al Senato sono occupati da donne. Questagarantirà il raggiungimento del 50%. Ma i cambiamenti riguarderanno anche il settore, con uno sguardo per esempio ai consigli di amministrazione delle grandi aziende. ...