Spagna, bilancio in chiaroscuro per la riforma del lavoro di Sanchez che piace a Schlein: il precariato ha cambiato forma ma c’è ancora (Di sabato 4 marzo 2023) È in chiaroscuro, a poco più di un anno dal varo definitivo, il bilancio della riforma spagnola del mercato del lavoro mirata a ridurre la precarietà. Se i contratti a termine veri e propri sono crollati, in parallelo è esploso il ricorso a quelli stabili ma “discontinui“, che prevedono periodi di inattività durante i quali si riceve solo la disoccupazione. E hanno raggiunto livelli senza precedenti i licenziamenti di lavoratori con quel tipo di contratto per mancato superamento del periodo di prova. Di fatto, secondo diversi analisti, il precariato ha solo cambiato forma. Dall’analisi dei dati emergono diverse lezioni interessanti anche per il dibattito politico italiano, visto che il governo Meloni si appresta ad affossare il decreto Dignità (già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) È in, a poco più di un anno dal varo definitivo, ildellaspagnola del mercato delmirata a ridurre la precarietà. Se i contratti a termine veri e propri sono crollati, in parallelo è esploso il ricorso a quelli stabili ma “discontinui“, che prevedono periodi di inattività durante i quali si riceve solo la disoccupazione. E hanno raggiunto livelli senza precedenti i licenziamenti di lavoratori con quel tipo di contratto per mancato superamento del periodo di prova. Di fatto, secondo diversi analisti, ilha solo. Dall’analisi dei dati emergono diverse lezioni interessanti anche per il dibattito politico italiano, visto che il governo Meloni si appresta ad affossare il decreto Dignità (già ...

