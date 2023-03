Sospesa squalifica Mourinho, in panchina contro Juve (Di sabato 4 marzo 2023) La Corte federale d'appello ha sospeso la squalifica di due giornate a José Mourinho per il diverbio con il quarto uomo Marco Serra durante la gara tra Cremonese e Roma in attesa di ulteriori ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) La Corte federale d'appello ha sospeso ladi due giornate a Joséper il diverbio con il quarto uomo Marco Serra durante la gara tra Cremonese e Roma in attesa di ulteriori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Sospesa la squalifica a #Mourinho: sarà in panchina per #RomaJuve. - Gazzetta_it : Roma, sospesa la squalifica a Mourinho: sarà in panchina contro la Juventus - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Sospesa la squalifica di #Mourinho: sarà in panchina per #RomaJuve - Datafriedkin : RT @fdr_mou: Conoscendo la mafia che governa il calcio italiano, visto che la squalifica è sospesa, Mourinho non sarà in panchina al derby… - napolista : #Mourinho: squalifica sospesa, sarà in panchina contro la #Juve “Il Collegio ritiene che il ricorso non sia maturo… -

Roma, Mourinho: squalifica sospesa, sarà in panchina contro la Juventus Mourinho sará in panchina con la Juventus. È questo il verdetto della Corte D'Appello dopo il ricorso d'urgenza presentato dalla Roma. È stato accolto l'impianto difensivo messo in piedi dalla Roma ... Sospesa la squalifica di Mourinho, sarà in panchina contro la Juve ROMA. La Corte federale d'appello ha sospeso la squalifica di due giornate a José Mourinho per il diverbio con il quarto uomo Marco Serra durante la gara tra Cremonese e Roma in attesa di ulteriori approfondimenti. Il tecnico giallorosso sarà in ... Roma - Juventus, Mourinho squalificato o no La decisione della Corte Figc ...sportiva Nell'udienza fissata per le 11 di oggi davanti alla Corte sportiva di appello della Figc - a cui i legali della Roma hanno partecipato in videoconferenza - è stata sospesa la squalifica di ... Mourinho sará in panchina con la Juventus. È questo il verdetto della Corte D'Appello dopo il ricorso d'urgenza presentato dalla Roma. È stato accolto l'impianto difensivo messo in piedi dalla Roma ...ROMA. La Corte federale d'appello ha sospeso ladi due giornate a José Mourinho per il diverbio con il quarto uomo Marco Serra durante la gara tra Cremonese e Roma in attesa di ulteriori approfondimenti. Il tecnico giallorosso sarà in ......sportiva Nell'udienza fissata per le 11 di oggi davanti alla Corte sportiva di appello della Figc - a cui i legali della Roma hanno partecipato in videoconferenza - è stataladi ... Sospesa la squalifica a Mourinho: sarà in panchina contro la Juve La Gazzetta dello Sport Roma-Juventus, Mourinho in panchina, sospesa la squalifica La Corte federale d'appello ha infatti accolto il ricorso d'urgenza giallorosso, sospendendo la squalifica per due turni decisa dal giudice sportivo in seguito all'espulsione rimediata da Mou durante ... Roma, sospesa la squalifica di Mourinho La Corte Federale d’Appello ha deciso di sospendere la squalifica di due giornate inflitta al tecnico giallorosso relative al diverbio avuto con il quarto uomo Marco Serra, nel match contro la ... La Corte federale d'appello ha infatti accolto il ricorso d'urgenza giallorosso, sospendendo la squalifica per due turni decisa dal giudice sportivo in seguito all'espulsione rimediata da Mou durante ...La Corte Federale d’Appello ha deciso di sospendere la squalifica di due giornate inflitta al tecnico giallorosso relative al diverbio avuto con il quarto uomo Marco Serra, nel match contro la ...