Sospesa la squalifica a Mourinho: sarà in panchina contro la Juventus (Di sabato 4 marzo 2023) La Corte federale d'appello ha deciso di sospendere la squalifica di due giornate a José Mourinho per il diverbio con il quarto uomo Marco Serra durante la gara tra Cremonese e Roma. Il tecnico ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 marzo 2023) La Corte federale d'appello ha deciso di sospendere ladi due giornate a Joséper il diverbio con il quarto uomo Marco Serra durante la gara tra Cremonese e Roma. Il tecnico ...

