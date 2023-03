Sosa: "Napoli? La sconfitta con la Lazio non scalfisce niente" (Di sabato 4 marzo 2023) Roberto Carlos 'El Pampa' Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Pronto, chi Pampa?' in onda su Vikonos Radio. Queste le sue parole: “Bisogna analizzare il momento in cui arriva una sconfitta, magari se fosse arrivata a gennaio sarebbe stato diverso. A questo punto della stagione non cambia nulla: il percorso di maturità del Napoli è questo, un ko con la Lazio non scalfisce niente. -afferma Sosa - La Lazio palleggia, costruisce dal basso anche rischiando un po’, complimenti a Sarri anche se tra i due scelgo sempre Spalletti. Maurizio però non ha sbagliato nulla, ha imbrigliato Lobotka e gli esterni, impedendo soprattutto a loro di ricevere ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 4 marzo 2023) Roberto Carlos 'El Pampa', ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Pronto, chi Pampa?' in onda su Vikonos Radio. Queste le sue parole: “Bisogna analizzare il momento in cui arriva una, magari se fosse arrivata a gennaio sarebbe stato diverso. A questo punto della stagione non cambia nulla: il percorso di maturità delè questo, un ko con lanon. -afferma- Lapalleggia, costruisce dal basso anche rischiando un po’, complimenti a Sarri anche se tra i due scelgo sempre Spalletti. Maurizio però non ha sbagliato nulla, ha imbrigliato Lobotka e gli esterni, impedendo soprattutto a loro di ricevere ...

