Sos siccità: Francia e Spagna prendono provvedimenti, l'Italia apre un "tavolo", ma non affronta il problema degli investimenti. E spende il 50% in meno della media Ue (Di sabato 4 marzo 2023) Una cabina di regia fra i ministeri coinvolti che definisca un piano di sicurezza idrica, un commissario straordinario che gestisca l'emergenza siccità e metta in pratica il piano del governo, sbloccando interventi ostacolati dalla burocrazia e una campagna che sensibilizzi l'opinione pubblica sull'uso responsabile dell'acqua. A far partire il tutto dovrebbe essere un decreto legge da approvare prima possibile, ma al primo tavolo sulla sicurezza idrica che si è svolto a Palazzo Chigi non è stata decisa una data. E neppure i conti delle risorse a disposizione tornano, anche se il ministero delle Infrastrutture si è già detto disposto a dare "un contributo significato per la gestione del dossier, anche con l'assunzione di responsabilità dirette". La cabina di regia è un buon inizio, tra gli altri, per Confagricoltura e Anbi, ma per la Fai-Cisl senza ...

Siccità, Coldiretti: senz'acqua è SOS cibo, serve piano invasi Una conferma dei cambiamenti climatici in atto " spiega la Coldiretti Lombardia " che hanno modificato soprattutto la distribuzione temporale e geografica delle precipitazioni tanto che la siccità ... SOS acqua: non piove da 40 giorni in FVG ... cui si sono aggiunte di recente nuove risorse per realizzare altre opere finalizzate a contenere gli effetti della siccità e ad aumentare la resilienza del territorio. Siccità, Coldiretti: senza acqua è Sos cibo Siccità, Coldiretti: senza acqua è Sos cibo Lo afferma Coldiretti Brescia in occasione del tavolo regionale per l'utilizzo della risorsa idrica, mentre nelle campagne cresce l'allerta per la siccità ... Una conferma dei cambiamenti climatici in atto " spiega la Coldiretti Lombardia " che hanno modificato soprattutto la distribuzione temporale e geografica delle precipitazioni tanto che la...... cui si sono aggiunte di recente nuove risorse per realizzare altre opere finalizzate a contenere gli effetti dellae ad aumentare la resilienza del territorio., Coldiretti: senza acqua ècibo Lo afferma Coldiretti Brescia in occasione del tavolo regionale per l'utilizzo della risorsa idrica, mentre nelle campagne cresce l'allerta per la...