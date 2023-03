Sondaggi politici elettorali oggi 4 marzo 2023 | la vittoria di Schlein fa volare il Pd e penalizza il M5S

(Di sabato 4 marzo 2023)– Ladi Ellyalle primarie del Pd fail Partito Democratico nei consensi: è quanto emerge dagli ultimifrutto della Supermedia Agi/Youtrend. Secondo la rilevazione, che si basa sulla media deirealizzati nelle ultime settimane, Fdi si mantiene saldo al primo posto guadagnando un ulteriore 0,2 per cento. Il partito di Giorgia Meloni è ora al 30,4%. Il Pd, come detto, vola nei consensi e guadagna l’1,3% rispetto alo precedente, volando al 17,2 per cento e ...

... sia nei ruoli istituzionali che nei ruoli. Ci stringiamo davvero commossi al dolore della ... Leggi anche Effetto Schlein, il Pd supera il M5s neiLa supermedia Agi/ YouTrend. Come ...Trovo fantastico che gli analistisi trasformino immediatamente in commentatori... vedendo gli ultimi, si è sentito costretto a ricordare che lui era orgogliosamente ...La Supermedia deimostra come le primarie facciano bene al Partito Democratico. La vittoria della Schlein sembra cambiare le carte in tavola in un centrosinistra che non riesce a fare una vera ...

