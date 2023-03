Solinas indagato: negato dissequestro cellulari (Di sabato 4 marzo 2023) Doppio no dei giudici alle richieste degli avvocati del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, indagato per corruzione in due filoni d'inchiesta della Procura di Cagliari. Il tribunale ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Doppio no dei giudici alle richieste degli avvocati del presidente della Regione Sardegna, Christianper corruzione in due filoni d'inchiesta della Procura di Cagliari. Il tribunale ...

Solinas indagato: negato dissequestro cellulari

Doppio no dei giudici alle richieste degli avvocati del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, indagato per corruzione in due filoni d'inchiesta della Procura di Cagliari. Il tribunale del Riesame ha negato il dissequestro dei cellulari e del materiale informatico sequestrati al governatore.

M5S: "Dirigente della Regione indagato e rimosso, ma continuerà a prendere 5 mila euro al mese per 3 anni"

L'ex direttore generale dell'Eni balzato alle cronache pochi giorni fa nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Cagliari che vede indagato il Presidente Solinas per presunta corruzione.

Solinas indagato per corruzione, i giudici del riesame decidono se restituirgli il telefono

Un'ora di udienza per chiedere al giudice del tribunale del riesame di Cagliari di restituire il telefono cellulare al governatore Solinas, indagato in due inchieste per corruzione, dichiarando il sequestro del dispositivo e degli altri dispositivi informatici nullo. I legali del presidente, Salvatore Casula e Roberto Nati, hanno presentato ricorso.