Soleil Sorge | chi è il padre ‘misterioso’ | “Ho preso da lui la testardaggine”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 marzo 2023) Le poche informazioni sul suo conto ci informano che l’uomo è italiano, più precisamente abruzzese. Proprioinfatti, dopo alcuni anni vissuti negli Stati Uniti (la madre è originaria di Los Angeles) con la famiglia si trasferì in Abruzzo, a Sulmona, dove ha trascorso la sua giovinezza. Oggi ildivive a Santo Domingo., chi è ilha svelato di aver ereditato lo spirito libero e senza pregiudizi dalla madre e ladal. L’uomo, secondo quanto riferiscono alcuni media tra cui Il Giornale, in passato fece la conoscenza di Jeremias Rodriguez, ex fidanzato della figlia, e pare abbia conosciuto anche Gianmaria Antinolfi, ultimo suo flirt. Lo stesso Antinolfi, nella Casa del ...