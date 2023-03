"Soldi finiti". L'oligarga sfida Putin davanti al mondo: Russia-caos (Di sabato 4 marzo 2023) Oleg Deripaska, oligarca vicino a Vladimir Putin, re dell'alluminio, intervenendo al Forum economico di Krasnoyarsk, ha smontato pubblicamente la teoria del Cremlino secondo la quale l'economia della Russia vola e non risente delle sanzioni. "Già a partire dall'anno prossimo, non ci saranno più Soldi. La Russia potrebbe finire i propri fondi, che stanno cominciando a scarseggiare. Le sanzioni mordono e lo faranno sempre di più. I nostri problemi non finiranno nemmeno nel 2025, che per me è il punto più vicino possibile a una diminuzione di intensità dell'attuale conflitto. Per questo il governo sta facendo appello a noi imprenditori", tuona l'oligarca secondo quanto riporta un articolo de Il Corriere della Sera. Deripaska si riferisce al discorso del 21 febbraio del presidente russo che aveva invitato gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Oleg Deripaska, oligarca vicino a Vladimir, re dell'alluminio, intervenendo al Forum economico di Krasnoyarsk, ha smontato pubblicamente la teoria del Cremlino secondo la quale l'economia dellavola e non risente delle sanzioni. "Già a partire dall'anno prossimo, non ci saranno più. Lapotrebbe finire i propri fondi, che stanno cominciando a scarseggiare. Le sanzioni mordono e lo faranno sempre di più. I nostri problemi non finiranno nemmeno nel 2025, che per me è il punto più vicino possibile a una diminuzione di intensità dell'attuale conflitto. Per questo il governo sta facendo appello a noi imprenditori", tuona l'oligarca secondo quanto riporta un articolo de Il Corriere della Sera. Deripaska si riferisce al discorso del 21 febbraio del presidente russo che aveva invitato gli ...

