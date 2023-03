Soldi, Fedez e Chiara Ferragni? La (stranissima) decisione della Rai (Di sabato 4 marzo 2023) Durante il Consiglio d'amministrazione della Rai del 3 marzo non si è discusso dei contratti di Chiara Ferragni, Fedez e Amadeus relativi all'ultimo Festival di Sanremo sui quali i consiglieri avevano chiesto chiarimenti all'amministratore delegato Carlo Fuortes. A quanto si apprende, quest'ultimo si sarebbe impegnato a metterli a disposizione dei consiglieri in una data successiva, comunque entro giovedì 16 marzo, quando si svolgerà il prossimo Cda. La richiesta dei consiglieri parte dal fatto che durante il Festival di Sanremo è stato dato un amplissimo spazio a Instagram nel racconto delle cinque serate e si è sollevato il sospetto di un possibile caso di pubblicità occulta, in relazione all'esplicita smentita da parte Rai di una partnership con la piattaforma social. Per questa ragione si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Durante il Consiglio d'amministrazioneRai del 3 marzo non si è discusso dei contratti die Amadeus relativi all'ultimo Festival di Sanremo sui quali i consiglieri avevano chiesto chiarimenti all'amministratore delegato Carlo Fuortes. A quanto si apprende, quest'ultimo si sarebbe impegnato a metterli a disposizione dei consiglieri in una data successiva, comunque entro giovedì 16 marzo, quando si svolgerà il prossimo Cda. La richiesta dei consiglieri parte dal fatto che durante il Festival di Sanremo è stato dato un amplissimo spazio a Instagram nel racconto delle cinque serate e si è sollevato il sospetto di un possibile caso di pubblicità occulta, in relazione all'esplicita smentita da parte Rai di una partnership con la piattaforma social. Per questa ragione si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Dopo il pandoro Ferragni arriva l’uovo di Fedez. Anche in questo caso si parla di beneficenza, ma non è legata al n… - StefanoFeltri : Direi un ottimo debutto per @Fedez imprenditore che ci spiega la finanza nel nuovo podcast. Meglio tornare a smalti… - GiuseppeDiMonac : RT @QLexPipiens: Evidentemente, qualcuno deve avergli spiegato quanti soldi rimetteva a fare lo sbruffone sui social. Per Fedez, non credo… - SamaRosa70 : RT @QLexPipiens: Evidentemente, qualcuno deve avergli spiegato quanti soldi rimetteva a fare lo sbruffone sui social. Per Fedez, non credo… - LuigiF97101292 : RT @QLexPipiens: Evidentemente, qualcuno deve avergli spiegato quanti soldi rimetteva a fare lo sbruffone sui social. Per Fedez, non credo… -