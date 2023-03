Sofia | sei la regina | Goggia vince la quarta coppa di specialità in discesa libera

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 marzo 2023) Le sarebbe bastato anche solo un dodicesimo posto, ma siccome ama fare le cose in grande,ha deciso di chiudere al secondo posto ladi Kvitfjell, in Norvegia, aggiudicandosi soprattutto la suadiin carriera. Davanti a lei soltanto la padrona di casa Kajsa Vikhoff Lie, che scendendo come terza ha messo in alto l’asticella a 1’32’’36, tempo da cui(partita col pettorale 12) si è distaccata soltanto di 29 centesimi. Il suo 1’32”65 è stato comunque sufficiente per piazzare l’allungo decisivo in classifica, mettendosi dietro la slovena Stuhec, prima inseguitrice indientrando nel weekend, pur dietro di 179 punti. La trentenne bergamasca ha ...