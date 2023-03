Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di discesa: è sua per la quarta volta, la terza consecutiva (Di sabato 4 marzo 2023) In discesa libera lei è la regina indiscussa: Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di specialità per la quarta volta, la terza consecutiva. Grazie alla prova di discesa in Norvegia a Kvitfjell, che la bergamasca ha concluso al secondo posto davanti alla slovena Ilka Stuhec (quarta), la nuova Sfera di Cristallo è diventata una certezza. “L’obiettivo è raggiunto, sono 4 coppe, di cui tre consecutive. Nonostante la mia discontinuità sono costante nel rendimento”, ha esultato la campionessa dello sci a fine gara. Gli altri trionfi di Goggia sono maturati nel 2018, 2021 e 2022. Con 4 Coppe di discesa, l’azzurra eguaglia nella classifica di tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Inlibera lei è la regina indiscussa:ladeldi specialità per la, la. Grazie alla prova diin Norvegia a Kvitfjell, che la bergamasca ha concluso al secondo posto davanti alla slovena Ilka Stuhec (), la nuova Sfera di Cristallo è diventata una certezza. “L’obiettivo è raggiunto, sono 4 coppe, di cui tre consecutive. Nonostante la mia discontinuità sono costante nel rendimento”, ha esultato la campionessa dello sci a fine gara. Gli altri trionfi disono maturati nel 2018, 2021 e 2022. Con 4 Coppe di, l’azzurra eguaglia nella classifica di tutti i ...

