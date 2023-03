Smackdown 03 03 2023 Che vinca l’uomo migliore

(Di sabato 4 marzo 2023) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu nella quale vedremo diverse cose interessanti e soprattutto la decisione di Roman Reigns su Jey Uso ancora mina vagante della Bloodline. Ma un’altra cosa attesissima della puntata è il confronto, il primo, fra Roman Reigns e Cody Rhodes in vista del loro match a WrestleMania 39. Ma non perdiamo tempo e immergiamoci immediatamente nello show. PROMO: Fa il suo ingresso Roman Reigns insieme a Paul Heyman e alla Bloodline sempre priva di Jey Uso. Roman chiede al pubblico di riconoscerlo, ma Cody Rhodes non vuole aspettare e ai presenta subito. Cody dice che non c’è bisogno della presenza degli altri perché vuole semplicemente parlare con Roman, che accetta e manda via gli altri. Cody parla del fatto che a WrestleMania sa benissimo chi avrà davanti e si congratula ...

SmackDown Report 03-03-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

Durante l'ultima puntata di Smackdown, un caotico segmento ha portato Drew McIntyre, Sheamus, LA Knight, Kofi Kingston (con Woods) e Karrion Kross ha chiedere una title shot per l'Intercontinental Cha ...Da un lato un Main Event di WrestleMania da preparare, dall'altro ancora problemi interni alla Bloodline irrisolti, per Roman Reigns è stata certamente una serata impegnativa, ma non di meno lo è stat ...