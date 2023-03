Sky Cinema Oscar | tra i 100 titoli in prima tv i film candidati 2023 Elvis | Living e Close

(Di sabato 4 marzo 2023) Anche quest’anno Skyè la casa degli® e per celebrare l’attesissimo appuntamento con la 95ª edizione degli Academy Awards®, dedica un intero canale al meglio dellatografia da®. Per due settimane, da sabato 4 a venerdì 17 marzo SkyCollection (canale 303) diventa Sky®, con oltre 100premiati nelle precedenti edizioni, tra cui quattro dell’edizione 2022, e treinvisione tra quelli in gara nel. Una programmazione che culminerà nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo dalle 23.15 con la...

I migliori film in streaming e al cinema di marzo 2023 Da Elvis di Baz Luhrmann e Bones and All con Timothée Chalamet su Sky, alle tante uscite eccellenti al cinema.

Sky Cinema Oscar, un canale dedicato ai film premiati dall’Academy RB Casting

