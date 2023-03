Sky Cinema Oscar | da oggi arriva il canale speciale per gli Academy Awards 2023

Leggi su movieplayer

(Di sabato 4 marzo 2023) Daal 17 marzosu Sky ilSky, con oltre 100 titoli in programma tra cui tre grandi nominati di quest'anno: scopriamoli insieme! Per due settimane, daa venerdì 17 marzo SkyCollection (303) diventa Sky, con oltre 100 titoli premiati nelle precedenti edizioni, tra cui quattro dell'edizione 2022, e tre film in prima visione tra quelli in gara negli. Anche quest'anno Skyè la casa deglie per celebrare l'attesissimo appuntamento con la 95ª edizione degli, dedica un ...