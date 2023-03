Sky Cinema Oscar | da oggi al 17 marzo un canale dedicato ai film premiati

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 4 marzo 2023) Skysi accende anche nel 2023. Da sabato 4 a venerdì 172023 la piattaforma dedica un interoal meglio dellatografia premiata con la statuetta più ambita. Aspettando l’edizione n°95, che si terrà a Los Angeles (e sarà trasmessa in diretta su SKY) nella notte tra il 12 e il 13. Per due settimane SkyCollection (303) diventa Sky, con oltre 100 titolinelle precedenti edizioni, tra cui quattro dell’edizione 2022, e trein prima visione tra quelli in gara nel 2023. Una programmazione che culminerà nella notte tra domenica 12 e lunedì 13dalle 23:15 con la diretta dal Dolby Theatre di Los ...