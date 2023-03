Sisma in Turchia: ad Hatay manca l'acqua potabile (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo il terremoto, la crisi. La Turchia sta provando a fare i conti con le conseguenze del Sisma che ha colpito le sue province meridionali e la Siria il 6 febbraio, causando almeno 50 mila morti. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo il terremoto, la crisi. Lasta provando a fare i conti con le conseguenze delche ha colpito le sue province meridionali e la Siria il 6 febbraio, causando almeno 50 mila morti. ...

"Prima di tutto, vogliamo acqua, ma anche materassi e cuscini", ha detto uno dei sopravvissuti al sisma, citato da Cnn Turchia.