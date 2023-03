Siria: Banca Mondiale stima in 4.803 milioni di euro i danni causati dai terremoti (Di sabato 4 marzo 2023) Damasco, 4 mar. (Adnkronos/Dpa/europa Press) - I terremoti che hanno devastato la Siria all'inizio di febbraio hanno causato danni diretti per 5.100 milioni di dollari (4.803 milioni di euro), pari al 10% del pil Siriano. La stima è della Banca Mondiale, che in un rapporto evidenzia che sono quattro le province che hanno subito danni significativi e in cui risiedono circa 10 milioni di persone. Di questi, Aleppo, con 4,2 milioni di abitanti, ha registrato danni per 2.300 milioni di dollari (2.166 milioni di euro). A Idlib e Latakia le perdite sono rispettivamente di 1,9 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Damasco, 4 mar. (Adnkronos/Dpa/pa Press) - Iche hanno devastato laall'inizio di febbraio hanno causatodiretti per 5.100di dollari (4.803di), pari al 10% del pilno. Laè della, che in un rapporto evidenzia che sono quattro le province che hanno subitosignificativi e in cui risiedono circa 10di persone. Di questi, Aleppo, con 4,2di abitanti, ha registratoper 2.300di dollari (2.166di). A Idlib e Latakia le perdite sono rispettivamente di 1,9 ...

