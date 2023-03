Sindaco Crotone a Meloni: "Venga qui da madre" (Di sabato 4 marzo 2023) Crotone, 4 mar. (Adnkronos) - Un invito alla premier Giorgia Meloni a venire a Crotone "da madre" a vedere "i corpi dei bambini morti nel naufragio". L'autore dell'appello è il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. Che ha scritto una lettera aperta alla Presidente del Consiglio. "L'ho vista piangere in una trasmissione, magari viene a commuoversi anche qui sull'ultimo cadavere di bambino ritrovato in queste ore", dice il Sindaco all'Adnkronos. "E' un invito da madre, anche riservato". Ecco cosa scrive Voce nell'appello: "Gentile presidente Meloni, abbiamo aspettato una settimana, la comunità Crotonese colpita da un dolore enorme, ha aspettato un suo messaggio, una sua telefonata, un suo cenno. In questa settimana i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023), 4 mar. (Adnkronos) - Un invito alla premier Giorgiaa venire a"da" a vedere "i corpi dei bambini morti nel naufragio". L'autore dell'appello è ildi, Vincenzo Voce. Che ha scritto una lettera aperta alla Presidente del Consiglio. "L'ho vista piangere in una trasmissione, magari viene a commuoversi anche qui sull'ultimo cadavere di bambino ritrovato in queste ore", dice ilall'Adnkronos. "E' un invito da, anche riservato". Ecco cosa scrive Voce nell'appello: "Gentile presidente, abbiamo aspettato una settimana, la comunitàse colpita da un dolore enorme, ha aspettato un suo messaggio, una sua telefonata, un suo cenno. In questa settimana i ...

