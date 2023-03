Sindaco Botricello partecipa a ricerche dispersi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 marzo 2023) Steccato di Cutro (Crotone), 4 mar. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Con il quad perlustra la spiaggia di Steccato di Cutro (Crotone), dalla mattina alla sera, alla ricerca di corpi. Sono ancora decine, infatti, idel naufragio di domenica mattina. Ma non è un poliziotto o un vigile del fuoco. E' ildi, piccolo comune attaccato a Steccato di Cutro. Un paese di 5 mila abitanti. Simone Puccio, alternandosi con il Comandante dei Vigili urbani, Rosario Pignanelli, e alcuni consiglieri comunali, da una settimana perlustra tutta la zona. E nei giorni scorsi ha trovato anche un cadavere. Mentre un altro cadavere, di un bimbo di pochi anni, lo ha avvistato a le onde lo inghiottivano non appena tornava a riva. "Dopo quello che è successo non riesco a stare seduto alla scrivania", racconta il ...