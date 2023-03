Simeone beccato a Madrid con suo padre Diego | il motivo è incredibile! – FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 4 marzo 2023) Il Napoli si gode un po’ di riposo in vista della sfida di sabato prossimo, in programma alArmando Maradona alle ore 18:00 contro l’Atalanta. Riposo che l’attaccante azzurro Giovanniha sfruttato per fare visita a suoin occasione di Atletico-Siviglia, match speciale per il tecnico dei madrileni. Cholito in campo con papà: leSerata speciale per la famigliaPablo, tecnico dell’Atletico, è entrato nella storia del club con la panchina numero 613. L’allenatore, per l’occasione, è stato celebrato da tutto lo stadio, dalla squadra e anche dalla sua famiglia. Cholito compreso, che è stato immortalato sul campo di gioco insieme a suo ...