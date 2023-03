Silvergate e paura di un nuovo fallimento | cosa sta succedendo

Leggi su blockworld

(Di sabato 4 marzo 2023) Diverse aziende crypto hanno preso le distanze da, banca crypto friendly statunitense, dopo avere comunicato alla SEC di non essere in grado di presentare il suo rapporto annuale del 2022 poichè richiede più tempo per eseguire analisi. La conseguenza è stata inevitabile: le aziende di tutto il settore, tra queste Coinbase, Circle, Crypto dot com e Paxos in particolare hanno preso le distanze da, con interdizione dei pagamenti e blocco di ogni tipo di trasferimento. Nel suo avviso alla SEC, la banca ha segnalato che la sua “salute finanziaria” potrebbe essere diversa da quella precedentemente rivelata, avendo subito più perdite durante il suo quarto trimestre fiscale del 2022, rispetto a quanto inizialmente riportato a gennaio. Anche sui mercati tradizionali la risposta non ha tardato ad arrivare: il prezzo delle azioni di ...