Siccità, in Lombardia mancano 2 miliardi di metri cubi di acqua (Di sabato 4 marzo 2023) Il vertice in Regione. Il presidente Fontana: pronte le direttive per poter attingere in cave e altre acque superficiali. Leggi l’approfondimento su L’Eco di Bergamo di sabato 4 marzo. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 4 marzo 2023) Il vertice in Regione. Il presidente Fontana: pronte le direttive per poter attingere in cave e altre acque superficiali. Leggi l’approfondimento su L’Eco di Bergamo di sabato 4 marzo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmoBergamo : #Bergamo La Regione fa il punto sulla siccità in Lombardia: manca il 60% di acqua rispetto alla media - MarcNico26 : @Giulio_Firenze Insomma per la Lombardia si prolunga la siccità.... Grazie per questi tweet - Dome689 : RT @webecodibergamo: Il presidente Fontana: pronte le direttive per poter attingere in cave e altre acque superficiali. Leggi l’approfondim… - RegLombardia : @PietroPirico Per ulteriori informazioni su queste indicazioni che erano in vigore fino al 30 settembre 2022, può c… - webecodibergamo : Il presidente Fontana: pronte le direttive per poter attingere in cave e altre acque superficiali. Leggi l’approfon… -