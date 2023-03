“Si sposano per la seconda volta” Colpo di scena sulla ricchissima coppia vip | nozze bis in vista

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 4 marzo 2023) Notizia a dir poco insolita e pazzescavip, che si è sposata meno di un anno fa. Ma non c’è stata grande soddisfazione e ora hanno voglia di rifare tutto daccapo per rendere questo evento indimenticabile in senso positivo. Parliamo di Brooklyn Beckham, che sarebbe pronto a unirsi in matrimonio per lacon la sua dolce metà. Purtroppo ci sono stati problemi nella prima cerimonia e per questa ragione lui e sua moglie starebbero correndo ai ripari per recuperare quanto successo. Brooklyn Beckham è felicemente sposato e il suo matrimonio lo rende molto allegro, ma i fiori d’arancio in sé non sono stati grandiosi per ciò che è successo intorno a esso. In particolare a parlare a Closer è stata la sposa, che ha polemizzato non poco. Fonti vicine a lei hanno fatto sapere: “Lei era tutt’altro che ...