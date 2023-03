Si possono usare «croccantezza» e «piccantezza»? Risponde la Crusca (Di sabato 4 marzo 2023) Tratto dall’Accademia della Crusca Vari lettori domandano se si possano usare legittimamente i sostantivi croccantezza e piccantezza, e anche discretezza e indiscretezza. Risposta Diciamo anzitutto che discretezza e indiscretezza sono voci documentate in italiano almeno dal sec. XVI e costantemente registrate nella tradizione lessicografica, che precisa anche con chiarezza le loro differenze semantiche rispetto a discrezione e indiscrezione, tanto che non è neppure il caso di soffermarcisi in questa sede. Meritano invece un discorso più ampio i sostantivi croccantezza e piccantezza, che sono assenti dai vocabolari online più noti come Nuovo De Mauro, Vocabolario Treccani, Garzanti, Sabatini-Coletti, Hoepli. Ma croccantezza è registrato, con data 1997, nelle edizioni ... Leggi su linkiesta (Di sabato 4 marzo 2023) Tratto dall’Accademia dellaVari lettori domandano se si possanolegittimamente i sostantivi, e anche discretezza e indiscretezza. Risposta Diciamo anzitutto che discretezza e indiscretezza sono voci documentate in italiano almeno dal sec. XVI e costantemente registrate nella tradizione lessicografica, che precisa anche con chiarezza le loro differenze semantiche rispetto a discrezione e indiscrezione, tanto che non è neppure il caso di soffermarcisi in questa sede. Meritano invece un discorso più ampio i sostantivi, che sono assenti dai vocabolari online più noti come Nuovo De Mauro, Vocabolario Treccani, Garzanti, Sabatini-Coletti, Hoepli. Maè registrato, con data 1997, nelle edizioni ...

