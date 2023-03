"Sì, ma la zia sta morendo". Pieraccioni fa godere Salvini: lo schiaffo all'Europa | Video (Di sabato 4 marzo 2023) Stop alla direttiva Ue che imponeva l'addio alle auto a benzina e diesel nel 2035. Una battaglia vinta da Matteo Salvini e dal governo italiano. E il leader della Lega non nasconde la sua soddisfazione per aver fermato una misura che avrebbe finito col favorire la Cina e col distruggere parte del tessuto imprenditoriale ed europeo. E il vicepremier esprime la sua soddisfazione sui social. Lo fa anche rilanciando un monologo di Leonardo Pieraccioni contro proprio le auto elettriche. Un monologo amaro, in cui il comico fa notare come, in determinate circostanze (drammatiche), l'auto elettrica potrebbe rivelarsi uno strumento inadeguato. "Mi hanno dato da provare la macchina, è fantastica su tutti i punti di vista. Tranne uno: la batteria. Se rientro a casa e ho poca batteria dico: vabbè la metto a caricare. Ma se la zia sta male... Che dico? Che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Stop alla direttiva Ue che imponeva l'addio alle auto a benzina e diesel nel 2035. Una battaglia vinta da Matteoe dal governo italiano. E il leader della Lega non nasconde la sua soddisfazione per aver fermato una misura che avrebbe finito col favorire la Cina e col distruggere parte del tessuto imprenditoriale ed europeo. E il vicepremier esprime la sua soddisfazione sui social. Lo fa anche rilanciando un monologo di Leonardocontro proprio le auto elettriche. Un monologo amaro, in cui il comico fa notare come, in determinate circostanze (drammatiche), l'auto elettrica potrebbe rivelarsi uno strumento inadeguato. "Mi hanno dato da provare la macchina, è fantastica su tutti i punti di vista. Tranne uno: la batteria. Se rientro a casa e ho poca batteria dico: vabbè la metto a caricare. Ma se la zia sta male... Che dico? Che non ...

