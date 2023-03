Si è riunita l’assemblea provinciale di FdI, Matera: “C’è grande entusiasmo” (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Nella giornata odierna si è riunito l’assemblea provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, alla presenza del Coordinatore provinciale il Sen. Mimmo Matera”. Inizia così la nota diffusa oggi dal Coordinamento sannita di Fratelli d’Italia che precisa: “Le proposte sono state molteplici, significative e hanno riguardato ogni ambito della nostra comunità. Abbiamo riscontrato un forte entusiasmo e voglia di contribuire tanto sui temi che sulle attività di partito. Diverse le tematiche affrontate durante l’incontro, dal servizio idrico, alla gestione e prossimo affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, fino alle imminenti elezioni comunali che riguarderanno diversi centri della provincia. Ovviamente, questo ritrovato spirito di partecipazione ci restituisce ancora maggiore ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Nella giornata odierna si è riunitodi Fratelli d’Italia Sannio, alla presenza del Coordinatoreil Sen. Mimmo”. Inizia così la nota diffusa oggi dal Coordinamento sannita di Fratelli d’Italia che precisa: “Le proposte sono state molteplici, significative e hanno riguardato ogni ambito della nostra comunità. Abbiamo riscontrato un fortee voglia di contribuire tanto sui temi che sulle attività di partito. Diverse le tematiche affrontate durante l’incontro, dal servizio idrico, alla gestione e prossimo affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, fino alle imminenti elezioni comunali che riguarderanno diversi centri della provincia. Ovviamente, questo ritrovato spirito di partecipazione ci restituisce ancora maggiore ...

