Short track | Arianna Fontana chiede riapertura indagini | “Sono stata presa di mira”

(Di sabato 4 marzo 2023)torna a fare pressioni sulla Federghiaccio. Dopo aver minacciato di lasciare l’Italia, la campionessa azzurra diha inviato documentazione alla procura federale con la richiesta didell’indagine sugli episodi già da lei denunciati nel corso degli allenamenti con i compagni di squadra prima delle Olimpiadi di Pechino 2022. “La verità è un cardine fondamentale della nostra società e non deve essere diverso nello sport.didurante degli allenamenti ecaduta infortunandomi alla caviglia – ha scritto-. E’ successo davanti a tutti e nessuno di quelli che avrebbero potuto e dovuto fare qualcosa per impedirlo hanno agito per ...

Tensioni che sono esplose poco più di un mese fa, quando la campionessa di(è l' atleta italiana più medagliata dei Giochi olimpici ) aveva perfino fatto intendere che avrebbe potuto non ...Arianna Fontana torna a far sentire la sua voce via social network. La pattinatrice azzurra, undici medaglie olimpiche nello, da tempo in rotta con la Federghiaccio , ha chiesto la riapertura delle indagini sugli incidenti in allenamento che avevano condizionato soprattutto mentalmente il suo avvicinamento ai ...Dopo attacchi reciproci tra la 32enne e il presidente della FISG Andrea Gios, la numero uno dellosi è fatta sentire nuovamente.: Arianna Fontana torna a parlare . Addio ...

La pattinatrice azzurra, 11 medaglie olimpiche nello short track, torna a far sentire la sua voce sui social network per una vicenda su cui c'era ...SHORT TRACK - La polemica tra Arianna Fontana e la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio sembra non avere fine e si arricchisce di un ennessimo capitolo, dopo ...