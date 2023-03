Shopping gratis al duty free dell’aeroporto di Fiumicino: denunciati 4 passeggeri-ladri (Di sabato 4 marzo 2023) Fiumicino – Nel corso dei quotidiani controlli nello scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”, i Carabinieri della Stazione Aeroporto Fiumicino nelle ultime ore hanno denunciato quattro persone per tentato furto. Nei pressi di alcuni negozi duty free situati nel Terminal 3 – Partenze, i Carabinieri hanno fermato 4 viaggiatori, italiani e stranieri, che in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse senza pagare prodotti di profumeria e generi commerciali, del valore di oltre 500 euro, occultandoli all’interno dei propri bagagli a mano. Tutti i soggetti sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che hanno poi allertato i militari. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai responsabili dei negozi mentre, le persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria. Nel ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 marzo 2023)– Nel corso dei quotidiani controlli nello scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”, i Carabinieri della Stazione Aeroportonelle ultime ore hanno denunciato quattro persone per tentato furto. Nei pressi di alcuni negozisituati nel Terminal 3 – Partenze, i Carabinieri hanno fermato 4 viaggiatori, italiani e stranieri, che in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse senza pagare prodotti di profumeria e generi commerciali, del valore di oltre 500 euro, occultandoli all’interno dei propri bagagli a mano. Tutti i soggetti sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che hanno poi allertato i militari. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai responsabili dei negozi mentre, le persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria. Nel ...

