Shock allo stadio Maradona, bomba carta dei tifosi della Lazio colpisce un ragazzino: trasportato d'urgenza in ospedale! (Di sabato 4 marzo 2023) Il Napoli esce sconfitto dal match del Maradona contro la Lazio. Quella di stasera è la seconda sconfitta in questa stagione. Gli azzurri restano comunque saldamente in vetta alla classifica con ben 15 punti di vantaggio sulla seconda che è proprio la Lazio. I ragazzi di Spalletti sono apparsi visibilmente sottotono e non sono mai riusciti a trovare la fluidità di gioco che ha contraddistinto il Napoli in questa stagione. Nel corso del match, non solo gli uomini in campo si sono resi protagonisti. Sugli spalti, purtroppo, lo sono stati anche i tifosi della Lazio. tifosi Lazio bomba carta verso i tifosi azzurri: un ragazzo è in ospedale, ma non è grave Prima hanno intonato i soliti beceri ...

