(Di sabato 4 marzo 2023) Bergamo.di eventi, più diin programma. Tutto è partito come una proposta rivolta dalla diocesi di Bergamo all’intero territorio, ma è diventato molto di più: la prova di una comunità viva e partecipe. La “. Nella Città di”, promossa dall’Ufficio per la Pastorale, dall’Ufficio Benili, dall’Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali e dagli Istitutili Diocesani di Bergamo, sarà una grande. Dal 15 al 23 aprile 2023 l’intera diocesi di Bergamo sarà animata da, incontri dibattiti, concerti, itinerari artistici, biblioteche aperte. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Franco32656300 : ?? Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Ci siamo occupati di un paio… - haparanda12 : RT @albertoinfelise: Oggi, otto anni fa, alle sette del mattino, dopo l'inferno, dopo una delle malattie più brutte che abbia mai visto, do… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Denunciata la ragazzina che ha accoltellato l'amica a Muggia. Uno dei genitori della ferita ha sporto querela. La quattordic… - FuoriIncuboUe : RT @RadioMariaITA: H. 09:30 Sette giorni nella #Chiesa, in Italia e nel mondo Marco Invernizzi - Zona_Wrestling : WWE: Jey non si fa vedere, altri sette giorni di tempo o la responsabilità cadrà sul fratello Jimmy… -

Ancora una volta tre sfide in soliper La Fiorita . Si parte subito forte: domani (domenica) alle 15:00, a Fiorentino , gli uomini di Manfredini affronteranno il Tre Penne in un big match fondamentale per il cammino dei ...L'utente sostiene che fino ad oggi è già durato dueconsecutivi. Inoltre, la batteria ha anche impiegato benore per caricarsi del tutto. Come è stata ricavata tutta questa elevata ...E lo faremo sempresu, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un ...

Sette giorni, oltre duecento spettacoli: la Settimana della cultura è una festa per tutti BergamoNews.it

Sono passati sette giorni dal naufragio di Steccato di Cutro e si avvicina sempre più la data in cui le sessantanove salme verranno tumulate. Come Comitato 3 ottobre abbiamo visto in seguito al ...Terza partita in sette giorni per il Bari, impegnato domani pomeriggio ad Ascoli. Un avversario, come affermato quest'oggi da Michele Mignani, molto ...