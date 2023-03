Seth Rollins: “Logan Paul? La sua presenza rischia di uccidere il wrestling” (Di sabato 4 marzo 2023) Sono ormai quasi due mesi che Seth Rollins ha iniziato una rivalità a distanza con Logan Paul, noto youtuber e imprenditore americano, reo di averlo buttato fuori nel Royal Rumble match dell’omonimo pay-per-view andato in onda a gennaio. Lo youtuber, una delle figure mediatiche più divisive degli ultimi anni – e il mondo del wrestling, a giudicare dalle reazioni nelle arene, non fa eccezione – ha dato prova di saperci fare nel ring, in particolare nelle ultime prestazioni, come il match per il titolo universale a Crown Jewel dello scorso anno contro l’attuale campione Roman Reigns, o anche lo stesso Royal Rumble match. L’ex Shield però non sembra ancora convinto del suo reale apporto alla disciplina e se il wrestling possa davvero trarre beneficio dalla sua ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 4 marzo 2023) Sono ormai quasi due mesi cheha iniziato una rivalità a distanza con, noto youtuber e imprenditore americano, reo di averlo buttato fuori nel Royal Rumble match dell’omonimo pay-per-view andato in onda a gennaio. Lo youtuber, una delle figure mediatiche più divisive degli ultimi anni – e il mondo del, a giudicare dalle reazioni nelle arene, non fa eccezione – ha dato prova di saperci fare nel ring, in particolare nelle ultime prestazioni, come il match per il titolo universale a Crown Jewel dello scorso anno contro l’attuale campione Roman Reigns, o anche lo stesso Royal Rumble match. L’ex Shield però non sembra ancora convinto del suo reale apporto alla disciplina e se ilpossa davvero trarre beneficio dalla sua ...

