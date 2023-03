“Servono educatori”, suor Monia Alfieri alla preside di Firenze (Di sabato 4 marzo 2023) "Intendeva solo sedare gli animi degli studenti e non altro". Così suor Anna Monia Alfieri religiosa e legale rappresentante dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, si è rivolta in una lettera aperta indirizzata alla preside Annalisa Savino, del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze, teatro qualche giorno fa di scontri tra studenti. Gli scontri tra studenti e le accuse di fascismo “A scuola Servono gli educatori non i militanti politici”<br> La lettera di suor Monia Alfieri alla preside di Firenze Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 4 marzo 2023) "Intendeva solo sedare gli animi degli studenti e non altro". CosìAnnareligiosa e legale rappresentante dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, si è rivolta in una lettera aperta indirizzataAnnalisa Savino, del liceo scientifico Leonardo da Vinci di, teatro qualche giorno fa di scontri tra studenti. Gli scontri tra studenti e le accuse di fascismo “A scuolaglinon i militanti politici”

La lettera didiSegui su affaritaliani.it

