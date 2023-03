SERIE B- 28ESIMA GIORNATA REGGINA – PARMA STADIO ORESTE GRANILLO

(Di sabato 4 marzo 2023) Con solo 6 punti nelle ultime 8 partite disputate in questo 2023, ladi mister Pippo Inzaghi è chiamata al riscatto, dopo la cocente sconfitta subita nello scorso turno infrasettimanale in casa della conterranea Cosenza. Per la sfida contro ildi capitan Gigi Buffon, laschiera ; ( 4-3-2-1) P. Colombi D. Di Chiara – Cionek – Gagliolo – Pierozzi C. Hernani – Majer – Fabbian A. Menèz (K) – Rivas – Stelec All. Filippo Inzaghi Risponde ilcon; ( 4-3-3) P. Buffon (K) D. Ansaldi – Osorio – Circati – Del Prato C. Sohm – Estevez – Adrian Bernabè A. Man – Vazquez – Benedyczak All. Pecchia. 16.16 Calcio di inizio. Laprova subito un lancio su Rivas, troppo lungo blocca Buffon. 16.18 Gagliolo scivolo nella propria area di rigore e per poco Vazquez non ne approfitta a tu per ...

Ecco le formazioni ufficiali della gara Pisa - Palermo, valevole per la 28esima giornata del campionato Serie B, in programma alle ore 14. PISA (4 - 3 - 1 - 2): 1 Nicolas; 19 Esteves, 4 Caracciolo

L'allenatore dell'Ascoli Roberto Breda, dopo la rifinitura mattutina al Picchio Village, ha convocato 24 calciatori per il match con il Bari in programma domani alle ore 15 allo stadio "Del Duca" per ...Prosegue la corsa promozione del Bari. I biancorossi, terzi a meno uno dal secondo posto occupato dal Genoa, che vale l’accesso diretto in serie A, saranno impegnati domenica pomeriggio allo stadio De ...