Serie B 2022 2023 | Sibilli risponde a Di Mariano | all’Arena Garibaldi è 1-1 tra Pisa e Palermo

(Di sabato 4 marzo 2023) Ilagguanta il pareggio nel finale nel match dell’Arenacontro il, valevole per la ventottesima giornata del campionato di: all’iniziale vantaggio rosanero firmato da Francesco Diil gol siglato da Giuseppe. Nella prima frazione di gara la compagine allenata da Eugenio Corini si rende protagonista di un’ottimo avvio, anche se al 32? fallisce un calcio di rigore con il bomber Matteo Brunori. Qualche minuto più tardi ci pensa Dia sbloccare la contesa con una precisa conclusione su assist di Verre. Nella ripresa i toscani spingono andando a caccia del pareggio e, dopo ripetuti sforzi e qualche rischio in contropiede, riescono a trovare l’1-1 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #NapoliLazio Le squadre di Serie A che nell'era dei tre punti hanno totalizzato 12 punti su 12 contro le due romane… - OptaPaolo : 1 - Il Napoli ha perso al Maradona un match di Serie A per la prima volta dal 10 aprile 2022; da allora, i partenop… - gippu1 : #CremoneseRoma Allenatori che hanno sconfitto Mourinho in 3 competizioni diverse: Carlo Ancelotti Manuel Pellegrin… - sportface2016 : #SerieB 2022/2023, #Sibilli risponde a #DiMariano: all'Arena Garibaldi è 1-1 tra #Pisa e #Palermo - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #SerieC I #PescaraJuveStabia, rimonta ospite. #Crotone, è 1-1 sul campo del #Picerno. Segui il nostro LIVE ???? -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Monza - Empoli Le pagelle dei protagonisti del match tra Monza e Empoli, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Ciurria FLOP: Baldanzi VOTI: a ...Al Gewiss Stadium, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Monza ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium, Monza ed Empoli si affrontano per la 25esima giornata della Serie A

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, come di consueto, hanno dato la loro previsione ai microfoni di Deejay Football Club sui risultati delle prossime partite della venticinquesima giornata di Serie A. I ...Serie B 2022/2023, 28a giornata. Le ultime notizie sulla partita Reggina-Parma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.