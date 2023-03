Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria, il Monza vince e sale al nono posto - apetrazzuolo : SERIE A - La classifica provvisoria, il Monza vince e sale al nono posto - napolimagazine : SERIE A - La classifica provvisoria, il Monza vince e sale al nono posto - Luxgraph : Monza-Empoli 2-1: Palladino ritrova la vittoria casalinga con Ciurria e Izzo - Fprime86 : RT @sportmediaset: Il Monza si rilancia: Ciurria e Izzo regolano l'Empoli #monzaempoli #seriea -

batte Empoli 2 - 1 (1 - 0) nell'anticipo della 25/a giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno dello stadio Brianteo di. I gol: nel primo tempo per i brianzoli Ciurria al 19'; nel secondo tempo per i toscani Satriano al 6' e per i padroni di casa Izzo al 22'. ...La seconda sfida del sabato, valida per la venticinquesima giornata del campionato diA, vede di fronte l'Atalanta e l'UdineseDopo la gara tra ile l'Empoli, il secondo match del sabato, valido per la venticinquesima giornata del campionato diA è quello che vede ......grazie al fuorigioco semiautomatico che rileva la regolarità della posizione del trequartista del. Nel corso del primo tempo i locali potrebbero raddoppiare in più occasioni grazie ad una...

Serie A: Monza-Empoli 2-1 Agenzia ANSA

Da pochi minuti sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida. Monza-Empoli, le formazioni ufficiali. Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Caldirola, Pablo Marì ...(TuttoUdinese.it) Nella serata di ieri, Napoli e Lazio hanno aperto la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Oggi, invece, la prima sfida di giornata vede di fronte il Monza e l’Empoli.