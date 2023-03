Serie A: la sanzione di Mourinho è sospesa e sarà contro la Juventus (Di sabato 4 marzo 2023) 2023-03-04 14:59:12 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: La Corte d’appello federale ha deciso di sospendere la sanzione di due parti a José Mourinho dopo essere stato penalizzato per il cartellino rosso e per il litigio con il quarto arbitro Marco Serra durante la partita contro la Cremonese. Così, il portoghese affronterà la Juventus. La Roma esce dalle posizioni Champions League, Mourinho viene espulso… e lui va in tribuna impazzito! Il ricorso presentato dalla Roma è allo studio e, pertanto, la sanzione non sarà ancora eseguita. Secondo la ‘Gazzetta’, la punizione potrebbe finalmente restare in partita. Lui giudice sportivo ha ritenuto che ... Leggi su justcalcio (Di sabato 4 marzo 2023) 2023-03-04 14:59:12 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: La Corte d’appello federale ha deciso di sospendere ladi due parti a Josédopo essere stato penalizzato per il cartellino rosso e per il litigio con il quarto arbitro Marco Serra durante la partitala Cremonese. Così, il portoghese affronterà la. La Roma esce dalle posizioni Champions League,viene espulso… e lui va in tribuna impazzito! Il ricorso presentato dalla Roma è allo studio e, pertanto, lanonancora eseguita. Secondo la ‘Gazzetta’, la punizione potrebbe finalmente restare in partita. Lui giudice sportivo ha ritenuto che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Se il Collegio di Garanzia confermerà il -15, una nuova sanzione a carico della #Juventus non potrà che determinare… - NOEMI16962328 : @capuanogio LA SERIE B LA SENTENZA PIU CONSONA CHE ARRIVERA SENZA TRASCURANDO LA SANZIONE DELL UEFA... - _visentini : RT @LouGirardiReal: Questi stanno combattendo per riavere almeno 10 punti quando la giusta sanzione sarebbe la serie D o il fallimento tota… - LouGirardiReal : Questi stanno combattendo per riavere almeno 10 punti quando la giusta sanzione sarebbe la serie D o il fallimento… - vitriol24841464 : @SpudFNVPN Realtà bianconera: Chi ne fa 1 di plusval. deve avere stessissima sanzione (-15), di chi ne ha fatte 47!… -