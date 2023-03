Serie A – Fiorentina-Milan: la partita in diretta | LIVE NEWS (Di sabato 4 marzo 2023) Il LIVE di Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023. Segui con noi la diretta testuale della gara del 'Franchi' Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 marzo 2023) Ildidella 25^ giornata dellaA 2022-2023. Segui con noi latestuale della gara del 'Franchi'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adriandelmonte : ???? Incredible start to the KO stage for Serie A clubs in Europe: UCL ? Milan (1st leg W) ? Napoli (1st leg W) ? In… - munna_rambo : RT @MilanPosts: ?? MATCH DAY ?? ?? Fiorentina ?? 20:45 pm ?? Serie A ??? Artemio - Franchi ?? #FiorentinaMilan - CaminoQatar : Cordoba ???? y Skriniar ???? (Inter) ?? 2° en la Serie A ?? Partidos ?? 19/3 - vs Juventus (L) 1/4 - vs Fiorentina (L… - cicciocalvi_ : Da un #Amauri all’altro, a distanza di 11 anni. Dopo aver portato il centravanti alla #Fiorentina, #Corvino ha mes… - De_Sand88 : RT @SkyTG24: Serie A, Monza Empoli 2-1. Alle 18 Atalanta-Udinese, stasera Fiorentina-Milan -