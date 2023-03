Serie A – Fiorentina-Milan 0-0: giallo per Cabral | LIVE NEWS (Di sabato 4 marzo 2023) La moviola LIVE di Fiorentina-Milan, partita del 25° turno della Serie A 2022-2023. Analizziamo l'operato di arbitro, collaboratori e V.A.R. Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 marzo 2023) La movioladi, partita del 25° turno dellaA 2022-2023. Analizziamo l'operato di arbitro, collaboratori e V.A.R.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adriandelmonte : ???? Incredible start to the KO stage for Serie A clubs in Europe: UCL ? Milan (1st leg W) ? Napoli (1st leg W) ? In… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #FiorentinaMilan 0-0 al 45': il Diavolo finisce in crescendo | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMil… - Vitellozzo : @symdona Fiorentina in lotta scudetto nella Serie A senza porte - PianetaMilan : #FiorentinaMilan 0-0 al 45': il Diavolo finisce in crescendo | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan… - Milannews24_com : Ricordato #Astori -

Fiorentina - Milan, moviola live Commenta per primo Fiorentina - Milan (calcio d'inizio ore 20.45) è il quarto match della 25ª giornata di Serie A: arbitra Marco Di Bello della sezione di Brindisi, su Calciomercato.com gli episodi da moviola . ... Fiorentina - Milan in tv e streaming: dove vederla I viola di Italiano sfidano i rossoneri di Pioli nell'anticipo serale della 25ª giornata di Serie A: dove vedere Fiorentina - Milan La Fiorentina di Vincenzo Italiano sfida il Milan di Stefano Pioli nell'anticipo della 25ª giornata della Serie A 2022/2023, nella giornata del ricordo di ... Fiorentina - Milan LIVE 0 - 0: ottimo inizio della Fiorentina Al Franchi, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Fiorentina e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi, Fiorentina e Milan si affrontano per la 25esima giornata della Serie A ... Commenta per primo- Milan (calcio d'inizio ore 20.45) è il quarto match della 25ª giornata diA: arbitra Marco Di Bello della sezione di Brindisi, su Calciomercato.com gli episodi da moviola . ...I viola di Italiano sfidano i rossoneri di Pioli nell'anticipo serale della 25ª giornata diA: dove vedere- Milan Ladi Vincenzo Italiano sfida il Milan di Stefano Pioli nell'anticipo della 25ª giornata dellaA 2022/2023, nella giornata del ricordo di ...Al Franchi, il match valido per la 25ª giornata diA 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi,e Milan si affrontano per la 25esima giornata dellaA ... Fiorentina-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport LIVE MN - Fiorentina-Milan (0-0): Giroud vicino al gol! 32' OCCASIONE MILAN! Prima vera chance per i rossoneri. Pallone perfetto di Bennacer, Giroud calcia al volo ma Terraciano para con le gambe. 29' Brutto fallo di Cabral su Kalulu, giallo ... Fiorentina-Milan 0-0, il risultato in diretta LIVE La sfida del Franchi chiude il sabato della 25^ giornata del campionato di Serie A. Senza Leao e Brahim Diaz, Pioli concede una chance importante a De Ketelaere e Rebic alle spalle di Giroud. Ibra in ... 32' OCCASIONE MILAN! Prima vera chance per i rossoneri. Pallone perfetto di Bennacer, Giroud calcia al volo ma Terraciano para con le gambe. 29' Brutto fallo di Cabral su Kalulu, giallo ...La sfida del Franchi chiude il sabato della 25^ giornata del campionato di Serie A. Senza Leao e Brahim Diaz, Pioli concede una chance importante a De Ketelaere e Rebic alle spalle di Giroud. Ibra in ...