Serie A, domani c’è Inter-Lecce: le probabili formazioni (Di sabato 4 marzo 2023) Le probabili formazioni di Inter-Lecce, match della venticinquesima giornata della Serie A Nuovo turno per la Serie A che scende in campo per la venticinquesima giornata, la sesta del girone di ritorno. Tra le partite in programma anche quella di San Siro tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Lecce di Marco Baroni che si sfideranno alle ore 18:00 di domani 5 marzo: ecco le probabili formazioni. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, LautaroBALLOTTAGGI: Acerbi-De Vrij; Brozovic-Mhkitaryan; Lukaku-DzekoINDISPONIBILI: Correa, Skriniar (?), Dimarco (?) Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Ledi, match della venticinquesima giornata dellaA Nuovo turno per laA che scende in campo per la venticinquesima giornata, la sesta del girone di ritorno. Tra le partite in programma anche quella di San Siro tra l’di Simone Inzaghi e ildi Marco Baroni che si sfideranno alle ore 18:00 di5 marzo: ecco le(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, LautaroBALLOTTAGGI: Acerbi-De Vrij; Brozovic-Mhkitaryan; Lukaku-DzekoINDISPONIBILI: Correa, Skriniar (?), Dimarco (?)(4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, ...

