Sei scooter rubati in un centro commerciale, due arresti (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuarto (Na) – Sei scooter rubati all'interno del centro commerciale 'Quarto Nuovo' di Quarto Flegreo. Sono accusati di questo due uomini destinatari di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'attività investigativa, condotta dalla Tenenza Carabinieri di Quarto, sviluppatasi attraverso l'analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato ed attivo nel centro commerciale, ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati in ordine alla commissione di ben sei furti di motoveicoli, commessi in un breve arco temporale – tra giugno e settembre 2022 – nel medesimo luogo, negli stessi orari e con identiche modalità operative. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

