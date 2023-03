Sean Kanan | età | moglie | figli | film | biografia e vita privata

(Di sabato 4 marzo 2023)è un attore statunitense, noto per aver vestito i panni di Deacon nella celebre soap, Beautiful. Insieme scopriamo qualche dettaglio in più su di lui.: età,il cui vero nome èPerelman è nato a Cleveland il 2 novembre del 1966 (sotto il segno zodiacale dello Scorpione). Attualmente l’attore ha 56 anni. Dal 2006 al 2010, prima di intraprendere una relazione con l’attuale, l’attore ha frequentato Adriana Verdirosi, che ha conosciuto a Roma prendendo parte a Ballando Con le Stelle, programma Rai condotto da Milly Carlucci. Nel 2012ha poi sposato Michelle Vega, stimatissima produttrice americana. ...

In studio anche, l'attore che presta il ruolo al personaggio di Deacon nella soap "Beautiful". Infine ospiti anche Francesca Reggiani a teatro con 'Questioni di prestigio' e la showgirl ...La lite tra Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) riguardo a Deacon () e Taylor (Krista Allen) degenera. Taylor, di fronte alle domande di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), ammette di considerare ancora l'ex marito come l'amore della sua vita. Uscito di casa,...E ancora, sarà in studio, l'attore che interpreta il personaggio di Deacon nella soap 'Beautiful'. Infine, l'ironia di Francesca Reggiani a teatro con 'Questioni di prestigio' e ...

Sean Kanan età, moglie, figli e biografia del Deacon di Beautiful Tag24

Michele Vega è una produttrice cinematografica americana, attuale moglie di Sean Kanan, l’attore che interpreta il personaggio ...Nel 2001 ed è proprio in questo periodo che Sean Kanan avrebbe messo al mondo la sua unica figlia: Andrea Simone ...