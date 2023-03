"Se qualcuno sa qualcosa di diverso, lo dica": strage in mare, parla Meloni (Di sabato 4 marzo 2023) "Il Governo ha fatto tutto quello che poteva fare per salvare vite umane anche quando eravamo consapevoli che c'era un problema, in questo caso non siamo stati consapevoli perché non siamo stati avvertiti voi avete tutte le evidenze a conferma di questo fatto e se qualcuno sa qualcosa di diverso è bene che ce lo dica". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando della tragedia dell'immigrazione sulle coste calabre.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) "Il Governo ha fatto tutto quello che poteva fare per salvare vite umane anche quando eravamo consapevoli che c'era un problema, in questo caso non siamo stati consapevoli perché non siamo stati avvertiti voi avete tutte le evidenze a conferma di questo fatto e sesadiè bene che ce lo". Così il presidente del Consiglio, Giorgiando della tragedia dell'immigrazione sulle coste calabre.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

