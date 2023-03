"Se nel 2024..." Auto e prossime elezioni Ue: così la norma sarà archiviata (Di sabato 4 marzo 2023) Le elezioni europee del 2024 avranno un peso decisivo anche sulle politiche ambientali comunitarie. Se dalle urne dovesse emergere un risultato simile a quello che ha portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, cioè un'ampia vittoria della coalizione di centrodestra, il Governo avrebbe i voti per invertire la rotta dell'Unione europea sulle tematiche ambientali. Un «ambientalismo ideologico», come hanno più volte sottolineato sia il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, sia il ministro dell'Ambiente e la Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ma anche il suo predecessore Roberto Cingolani. Uno dei primi provvedimenti che potrebbe saltare sarebbe lo stop entro il 2035 dei motori termici. Proprio ieri il Coreper, l'organo che riunisce gli ambasciatori permanenti presso l'Ue, ha deciso di rinviare il voto. Una decisione che il ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 marzo 2023) Leeuropee delavranno un peso decisivo anche sulle politiche ambientali comunitarie. Se dalle urne dovesse emergere un risultato simile a quello che ha portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, cioè un'ampia vittoria della coalizione di centrodestra, il Governo avrebbe i voti per invertire la rotta dell'Unione europea sulle tematiche ambientali. Un «ambientalismo ideologico», come hanno più volte sottolineato sia il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, sia il ministro dell'Ambiente e la Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ma anche il suo predecessore Roberto Cingolani. Uno dei primi provvedimenti che potrebbe saltare sarebbe lo stop entro il 2035 dei motori termici. Proprio ieri il Coreper, l'organo che riunisce gli ambasciatori permanenti presso l'Ue, ha deciso di rinviare il voto. Una decisione che il ...

