"Se Alfredo muore ve la facciamo pagare". Guerriglia a Torino al corteo per Cospito (Di sabato 4 marzo 2023) Vetrine spaccate, barricate, incendi, auto prese a mazzate e pali divelti. Quasi un migliaio i caschi neri arrivati a Torino per la manifestazione in solidarietà all'anarchico in sciopero della fame. Il medico: "La situazione si sta deteriorando rapidamente". Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 marzo 2023) Vetrine spaccate, barricate, incendi, auto prese a mazzate e pali divelti. Quasi un migliaio i caschi neri arrivati aper la manifestazione in solidarietà all'anarchico in sciopero della fame. Il medico: "La situazione si sta deteriorando rapidamente".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Ochobre34 : RT @PPBB2023: “Finché Alfredo respira dobbiamo lottare per lui. Ma se Alfredo muore questi vigliacchi e assassini devono pentirsi di quello… - PPBB2023 : “Finché Alfredo respira dobbiamo lottare per lui. Ma se Alfredo muore questi vigliacchi e assassini devono pentirsi… - rolandoroccando : RT @Agenzia_Ansa: Raduno degli anarchici a Torino, centinaia in piazza. Pasquale Valitutti: 'Se Alfredo muore questi vigliacchi e assassini… - infoitinterno : Petardi, fumogeni e vetrine sfondate, alta tensione in centro per il corteo anarchico: 'Se Alfredo muore gliela far… - infoitinterno : Petardi, fumogeni e vetrine sfondate, alta tensione in centro per il corteo anarchico: 'Se Alfredo muore gliela far… -