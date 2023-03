Scontro nella notte in Alto Adige | 8 giovani feriti

(Di sabato 4 marzo 2023) AGI - Otto persone, tuttidi età compresa tra i 19 e 26 anni, sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave, in un incidente stradale avvenutoa Mezzomonte nei pressi di Velturno in. Nellofrontale, avvenuto verso le ore 4 della, sono rimastisette uomini (uno di loro ha riportato lesioni di media entità) e una donna. Sul posto i vigili del fuoco volontari della zona, cinque ambulanze e i carabinieri.

L'incidente nella zona industria di Ponte San Giovanni, feriti entrambi i conducenti Violento scontro frontale, nella notte, tra un'auto e un camion, nella zona industriale di Ponte San Giovanni. L'allarme è stato dato alle 4.45. L'incidente si è verificato in via Benucci.

Scontro tra due auto, otto feriti nella notte a Mezzomonte Alto Adige

