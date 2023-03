Scontri al corteo degli anarchici a Torino per Cospito (Di sabato 4 marzo 2023) Torino (ITALPRESS) – Momenti di tensione e Scontri al corteo degli anarchici a Torino. Nel capoluogo piemontese sono arrivati diversi attivisti anche dal nord Italia e dall’estero. Dopo la partenza da Piazza Solferino sono cominciate le prime intemperanze. I manifestanti hanno lanciato grossi petardi, bombe carta e hanno compiuto atti vandalici con vetrine rotte e scritte sui muri di alcuni edifici. I poliziotti hanno risposto con i lacrimogeni. Sono più di una tentina le persone fermate. Due gli agenti rimasti feriti dopo essere stati colpiti dagli oggetti lanciati dai manifestanti nella guerriglia urbana. – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 4 marzo 2023)(ITALPRESS) – Momenti di tensione eal. Nel capoluogo piemontese sono arrivati diversi attivisti anche dal nord Italia e dall’estero. Dopo la partenza da Piazza Solferino sono cominciate le prime intemperanze. I manifestanti hanno lanciato grossi petardi, bombe carta e hanno compiuto atti vandalici con vetrine rotte e scritte sui muri di alcuni edifici. I poliziotti hanno risposto con i lacrimogeni. Sono più di una tentina le persone fermate. Due gli agenti rimasti feriti dopo essere stati colpiti dagli oggetti lanciati dai manifestanti nella guerriglia urbana. – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

