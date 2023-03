Sciopero per il clima | in piazza la rabbia dei Fridays for future

(Di sabato 4 marzo 2023) I Una mobilitazione collettiva per la giustiziatica e per tante lotte specifiche sui territori, siano quelle sull’emergenza idrica o quelle contro i nuovi rigassificatori. In questa sollevazione, che è L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Roma, Fridays for Future in corteo: sciopero globale per il clima #fridaysforfuture #clima #localteam - fffitalia : Domani sciopero per la giustizia climatica in tutto il mondo Ecco le piazze in Italia, controlla anche qui quelle c… - localteamtv : Milano, Fridays for Future in piazza, sciopero globale per il clima #clima #fridaysforfuture #ambiente #localteam - LoveGuerillero : RT @localteamtv: Roma, Fridays for Future in corteo: sciopero globale per il clima #fridaysforfuture #clima #localteam - libellula58 : RT @CollotMarta: Sciopero studentesco per il clima! Oggi in decine di città d'Italia a migliaia gli studenti delle scuole superiori e univ… -

Con un occhio speranzoso rivolto ad Elly Schlein , oggi sfilano in 56 città italiane gli eco - fondamentalisti del movimento Fridays for future, nel primoglobaleil clima del 2023. Pretendono l'addio immediato ad ogni fonte fossile (e criminale chi si oppone), ma non solo: le rivendicazioni dei seguaci di Greta Thunberg includono ormai ...L'Alto commissariato dell'Onui diritti umani chiede all'Italia di assicurare il rispetto in carcere della dignità e dell'umanità di Alfredo Cospito , in regime di 41 bis e indella fame da 134 giorni. La richiesta è ...In piazzarichiamare l'attenzione di istituzioni e cittadinanza su "un tema che diviene di anno in anno più urgente e dagli effetti evidenti". Si è svolto a Pesaro loglobale dei Fridays for ...

Manifestazioni in formato ridotto per lo “Sciopero sul clima” promosso in tutta Italia da Fridays for future con città che hanno privilegiato le azioni dirette ai cortei di massa che erano andati in s ...I giovani di Fridays For Future Italia tornano in strada oggi con lo sciopero globale per il clima. A Siena è previsto un corteo da Piazza Matteotti a… Leggi ...